وزارة الصحة تطلق مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية

أشارت الدكتورة عبلة الألفي المشرف على مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية إلى سبب تسميتها الذهبية لأهميتها وتم بذل مجهودات كبيرة للأسرة المصرية ورجوع الحقوق للأبناء وتكون هذه المبادرة ٨٥% من قدرات الإنسان النفسية والذهنية والجسدية والمجتمعية.

وقالت الألفي إن مباردة الألف يوم الذهبية لتنمية الاسرة المصرية ان هدف المبادرة هو الوعي ويجب ان يكون لدي الريف والقري الوعي الكبير بشئون الأسرة المصرية والتواصل مع اهل الريف مع التعليم لمهارات التواصل.

واكدت المشرف على مبادرة الالف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية أن وظيفة الأمومة والطفولة مهمة جدا وضرورة التعليم لشئون الاسرة.