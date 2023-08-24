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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من جنين.. تفاصيل

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بأعتقال أربعة فلسطينين من محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد نزال، وسعيد ياسر زكارنة، من بلدة قباطية بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح بأعقاب البنادق على نجل المعتقل نزال خلال اعتقاله، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الرحمن صلاح أبو سرور من جنين أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار، والفتى طارق محمود يحيى من قرية العرقة أثناء مروره على حاجز برطعة جنوبا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء، وأطلقت قنابل الصوت

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