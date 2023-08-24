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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرّك عاجل من الجزائر لإنهاء الأزمة في النيجر

الجزائر
الجزائر

أعلنت وزارة خارجية الجزائر، أن الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، سيقوم بزيارة إلى  النيجر اليوم الخميس.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن الزيارة تأتي في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر بشأن الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة التي يعيشها النيجر بما يجنبه وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر.

وخلال الزيارة، سيجري الأمين العام للخارجية الجزائرية، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر.

وعلى جانب آخر، وصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري ، أحمد عطاف، الأربعاء، إلى عاصمة نيجيريا بأبوجا، حيث أجرى فور وصوله مشاورات مطولة مع نظيره النيجيري، يوسف مايتما توجار.

ووفق بيان للخارجية الجزائرية  فإن “المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها”.

وفي هذا الإطار، تبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في إنهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك، حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا نظيره النيجري بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

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