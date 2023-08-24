نائب: ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة أصبح مطلباً شعبياً

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة اصبح مطلباً شعبياً مؤكداً أن الرئيس السيسى كان ومازال وسيظل يحظى بشعبية كبيرة من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر فى عهد الرئيس السيسى شهدت العديد من الانجازات والمشروعات القومية الكبرى فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مشيداً بما تم من انجازات مبهرة وغير مسبوقة فى العاصمة الادارية الجديدة وسيناء والوادى والساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للرئيس السيسى على جميع الانجازات التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها العظيم بصفة عامة وفى القطاع الصحى بصفة خاصة مؤكداً أن المباردات الرئاسية المتعددة التي اطلقها الرئيس السيسى فى القطاع الصحى كان لها دورها الحقيقى فى حماية البسطاء من كافة الامراض وعلاجهم على نفقة الدولة بالمجان .