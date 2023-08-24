برلمانية: انضمام مصر لـ "بريكس" يحرر الاقتصاد من عباءة الدولار الأمريكي

قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لمجموعة دول البريكس كمجموعة دولية متشعبة سيكسبها الكثير من المزايا على النطاق الاقتصادي ويحقق بعض التوازن الاقتصادي بالخروج من عباءة الأمركة وكون الدولار هي البوابة الوحيدة لاقتصاد العالم خاصة مع اعتماد العملات المحلية أو تطبيق العملة الرقمية كما هو منتظر ، وهو ما نحتاجة لحلحلة ازمة السيولة الدولارية.

وأوضحت نائبة التنسيقية، في بيان لها، أنه من المتعارف عليه ان اي كيان اقتصادي تنبع أهميته من نسبة استحواذه من الاقتصاد العالمي وكذلك نسبة استحواذه من التجارة الدولية، ونجد هنا ان مجموعة البريكس تستحوذ على ٣٢٪؜ من اقتصاد العالم وتستحوذ ايضاً على ١٨٪؜ من التجارة الدولية ).

وأكدت عضو مجلس النواب، أن من أعظم مزايا الانضمام التحرر من الدولار عن طريق لائحة مهام المجموعة وهي عبارة عن بنود الالتزام تجاه دول المجموعة لرفع القوة الاقتصادية للدول الأعضاء" وتكمن اهميتها في حصر و تفنيد كل المعاملات التجارية الخارجية لتحديد حجم التعاون داخل المجموعة عن طريق الاستبدال و الاحلال، لافتة إلى انه على نطاق التجارة الدولية هناك مزايا عدة نستطيع توضيحها بتوضيح الفرق بين شحنة التجارة تحت عباءة تجمع البريكس و الشحنة خارجه ، تجارة الشحنات في البريكس تقدم ٣ مزايا الاول التسهيلات طويلة الاجل، والثاني سعر تفاضلي مخفض والثالث السداد عن طريق التصدير " بمعنى مقايضة سلعة بأخرى و سداد الفرق ".

واشارت إلى انه بالحديث من ارض الواقع لدينا العديد المحقق بمجرد انضمامنا لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس مارس الماضي وقبل اعلان الانضمام رسميا لمجموعة دول البريكس، فقد صدر بيان وزارة التجارة والصناعة منذ ايام مصرحا بارتفاع حجم المعاملات التجارية بين مصر وبين دول مجموعة بريكس من 28.3 مليار دولار الي 31.2 مليار دولار، وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%، واستطعنا سداد مقابل القمح الروسي بالجنيه مايو الماضي وبعده الذرة والزيت، واستطعنا سداد صفقة الفراخ البرازيلي بالعملة المحلية وليس بالدولار .

وأضافت انه على الصعيد الدبلوماسي والسياسي فإن اعلان عضوية مصر لمجموعة البريكس هو اعتراف صريح أمام العالم أن مصر تتمتع بثقل واستقرار سياسي وايضا عسكري وموقع جغرافي متميز اقتصاديا وتعد اقتصاد ناشئ واعد ولديها العديد من المشروعات القومية واستثمارات قوية في البنية التحتيه لان كل هذه العوامل ببساطة هي شروط الانضمام والعضوية بالمجموعة.