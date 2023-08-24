انتخابات الرئاسة 2024| ماذا يفعل الرئيس قبل توليه مهام منصبه بعد الفوز؟

يقدم موقع صدى البلد معلومات دستورية وقانونية عن حلف اليمين الخاص برئيس الجمهورية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات معاينة جميع اللجان الفرعية التي ستجرى فيها عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة للتأكد من السلامة الإنشائية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقديم تيسيرات للناخبين بشكل كبير وأن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به ولكن هذه المرة تحاول وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـGps وأن عدد الناخبين يصل إلى 60 مليون مواطن .

الانتخابات الرئاسية 2024



ووفقا للنص الدستور فإن الرئيس في ظل وجود مجلس النواب، يؤدي اليمين أمام الجلسة العامة، حيث جاء في المادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

مدة انتخاب رئيس الجمهورية



يشار إلى أنه في المادة 140 المعدلة في الدستور الحالي نصت على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.