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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستقبل فاجنر في أفريقيا .. مزيد من عدم اليقين

صدى البلد

إن مستقبل شركة فاجنر العسكرية الخاصة في أفريقيا، وهي إحدى مناطق العمليات الرئيسية للقوة، مع وجود آلاف الجنود على الأرض، سوف يزداد حالة من عدم اليقين بعد موت يفجيني بريجوزين.

يوفر عملاء فاجنر الأمن للقادة الأفارقة إضافة إلى القوات البرية لمحاربة المتمردين أو الجماعات المتطرفة إلى جانب الجيوش الوطنية غير المجهزة. توفر فاجنر أيضًا أساليب التضليل، التي منحت أعضاء المجموعة غطاءً من الشعبية حتى بعد اتهامهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل الجماعي والاغتصاب، في البلدان التي يعملون فيها وفقا لما ذكره تقرير لنيويورك تايمز.

كان تمرد بريجوزين المجهض في روسيا في يونيو، والذي دفع قوات فاجنر إلى البحث عن ملجأ في بيلاروسيا، أثار بالفعل الشكوك حول عمليات المجموعة في أفريقيا، حيث طورت إمبراطورية تجارية واسعة وشبكة من العلاقات مع القادة الأفارقة. لكن بعد ساعات من إنهاء التمرد، اتصل مسؤولون في وزارة الخارجية الروسية هاتفيا برئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ليؤكدوا له أن الآلاف من مقاتلي فاجنر المنتشرين في بلاده سيبقون.

إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى، منصة انطلاق فاجنر في أفريقيا، من المعروف أن مرتزقة فاجنر ينتشرون في ليبيا ومالي والسودان.وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، ساعد جنود فاجنر السلطات مؤخرًا في تنظيم استفتاء لإعادة كتابة الدستور للسماح للرئيس بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

في مالي، تم نشر حوالي 1500 عنصر لمحاربة الإرهابيين، وفي الأيام الأخيرة كانوا على خط المواجهة في صراع ناشئ ضد الجماعات المتمردة في شمال البلاد. وظهر بريجوزين في مقطع فيديو للتجنيد لم يتم التحقق منه هذا الأسبوع، وقال العديد من الخبراء في المجموعة إنه تم تسجيله في أفريقيا، على الأرجح في مالي.

لم يتسن الاتصال بمستشار رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى على الفور يوم الأربعاء، ولم تستجب المتحدثة باسم الجيش المالي لطلبات التعليق من نيويورك تايمز.

لسنوات، ظلت الأسئلة تدور حول طموحات فاجنر في أفريقيا، وأين يمكن أن تتوسع المجموعة بعد ذلك، خاصة في البلدان التي استولى فيها ضباط عسكريون على السلطة.

بعد ازمة النيجر الشهر الماضي، خشيت بعض الحكومات الغربية وغرب أفريقيا من أن تصبح البلاد الأولوية التالية لفاجنر. 

وأشاد بريجوزين بالأحداث في رسالة صوتية على تيليجرام وعرض خدمات المجموعة على قادة النيجر الجدد.

قال مسؤول مدني كبير يمثل المجلس العسكري لصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي إنه على حد علمه، ليس لدى السلطات الجديدة أي نية للدخول في شراكة مع فاجنر.

أخبار فاجنر يفيجني بريجوزين إفريقيا

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