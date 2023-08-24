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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل إدارة الحدود الكندية يشيد بإجراءات مصر المطبقة على المسافرين من القاهرة

رئيس سلطة الطيران
رئيس سلطة الطيران المدني

التقى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني بـ اريك كاميرون ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية لمنطقة أفريقيا والشرق الاوسط وذلك بمقر سلطة الطيران المدنى، حيث تمت مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال تسهيلات الطيران ومجالات حماية الحدود ومنع الاتجار بالبشر.

وخلال اللقاء أشاد الجانب الكندي بإجراءات قبول الركاب المسافرين إلى كندا على رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والاجراءات الخاصة بكشف تزوير مستندات وجوازات السفر للركاب ما كان له مردود  إيجابي لزيادة عدد تردد رحلات شركة مصر للطيران من جمهورية مصر العربية الى كندا بواقع رحلة يوميًا.

وفي ذات السياق، رحب الطيار عمرو الشرقاوي بالوفد الكندي، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء الذي تناول سبل التعاون فى مجالات التدريب والانظمة الحديثة فى الكشف ومضاهاة مستندات السفر .

ومن جانبه، أعرب اريك كاميرون عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات تسهيلات الطيران والتدريب على إجراءات الكشف عن تزوير جوازات السفر والمستندات من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

كما أثنى الجانب الكندي على التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني والسلطات الكندية خاصة في ضوء الجهود الواضحة التي تتم بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني من أجل بحث مزيد من آفاق العمل المشترك لصالح الجانبين، مشيرين إلى الجهود الواضحة التي يشهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية من خلال مواصلة أعمال التطوير والتحديث في مختلف أنشطة الطيران المدني وكذلك تزويد منظومة المطارات المصرية بأحدث النظم التكنولوجية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة فضلًا عن تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر لجعلها أكثر سهولة ومرونة.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم دورة تدريبية عن طريق ممثل ادارة حماية الحدود والهجرة الكندية خاصة بإجراءات الكشف عن التزوير والتعريف بالنسخة الجديدة لجواز السفر الكندي الصادر في مارس ٢٠٢٣ لمجموعة عمل الرحلات المتجهة إلى كندا من ممثلي شركة مصر للطيران لتوضيح العلامات الامنية الجديدة والتي تساهم في منع تزوير جوازات السفر الكندية وكيفية اكتشاف المستندات المزورة.

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