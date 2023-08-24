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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسا الهند والصين يتفقان على تهدئة التوترات الحدودية

صدى البلد

اتفق رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني، اليوم الخميس، على تكثيف الجهود لتهدئة التوترات على الحدود المتنازع عليها بينهما وإعادة الآلاف من قواتهما المنتشرة هناك، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الهندية.

 

التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس شي جين بينغ على هامش قمة جوهانسبرج حيث دعت كتلة البريكس للاقتصادات النامية ست دول أخرى للانضمام إلى المجموعة.

 

قال وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا للصحفيين الهنود إن مودي، في اجتماع مرتجل مع شي، سلط الضوء على مخاوف الهند بشأن قضايا الحدود التي لم يتم حلها.

 

قال كواترا إن الزعيمين اتفقا على تكثيف الجهود، لكنهما لم يذكرا أي شيء بشأن رد فعل شي على مخاوف مودي التي أعرب عنها أو تقديم تفاصيل عما قاله رئيس الوزراء الهندي. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الصيني.

 

أدت الحدود المتنازع عليها إلى مواجهة استمرت ثلاث سنوات بين عشرات الآلاف من الجنود الهنود والصينيين في منطقة لاداخ. وأدى اشتباك وقع قبل ثلاث سنوات في المنطقة إلى مقتل 20 جنديا هنديا وأربعة صينيين.

 

خاضت الهند والصين حرباً على حدودهما عام 1962. وتطالب الصين بالسيادة على نحو 90 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في شمال شرق الهند، بما في ذلك أروناشال براديش التي يقطنها أغلبية من البوذيين.

 

وتقول الهند إن الصين تحتل 38 ألف كيلومتر مربع من أراضيها في هضبة أكساي تشين، التي تعتبرها الهند جزءًا من لاداخ، حيث تجري المواجهة الحالية.

الهند الصين أعضاء جدد في بريكس اشتباكات حدودية

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