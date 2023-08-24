في تيجراي.. قوات أثيوبيا استخدمت الاغتصاب كسلاح حرب

تعرضت عشرات النساء والفتيات في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا لاعتداءات جنسية، غالبًا من قبل عدة رجال يُزعم أنهم مقاتلون، بعد أن أنهى اتفاق السلام العام الماضي الصراع هناك، وفقًا لدراسة جديدة للسجلات الطبية صدرت يوم الخميس.

أصغر فتاة تعرضت للاغتصاب كانت تبلغ من العمر 8 سنوات. أدى الصراع في تيجراي إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وترك آلافا لا حصر لها من النساء والفتيات يعانين من صدمة الاعتداء الجنسي وفقا لما نشرته أسوشيتد برس.

وقع ما لا يقل عن 128 اعتداءً جنسيًا بعد توقيع اتفاق السلام في نوفمبر الماضي، وفقًا للدراسة، التي نظرت في السجلات منذ بداية الصراع في نوفمبر 2020 حتى يونيو.

مع تدمير أو نهب معظم المرافق الصحية أثناء قتال القوات الإثيوبية لمقاتلي تيجراي، تُركت العديد من النساء والفتيات دون علاج لعدة أشهر وبعضهم الآن مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو يقومون بتربية أطفال مغتصبيهم ويعاني آخرون من سلس البول أو الألم المزمن، إلى جانب الوصمة الثقافية المحيطة بمثل هذه الهجمات.

نظرت الدراسة التي أجرتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومنظمة العدالة والمساءلة في القرن الأفريقي، إلى جانب تعليق في مجلة لانسيت الطبية، في أكثر من 300 سجل طبي تم اختيارها عشوائيًا من المراكز الصحية في تيجراي والتي تركز على مساعدة الناجين من العنف الجنسي.

يقول المؤلفون إن هذه مجرد "لمحة صغيرة" عن الخسائر، ويخشون أن تضيع فرصة تحقيق العدالة إذا تم إغلاق جهود المساءلة المستقلة التي تبذلها الأمم المتحدة وغيرها.

قال باحث في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في تيجراي لوكالة أسوشيتد برس: المجتمع بأكمله ضحية للعنف الجنسي، وهو أحد المتعاونين في الدراسة، وقد تحدث مع مئات النساء والفتيات وقال إنه لا أحد يشعر بالشفاء.قال: "الناجون من الاغتصاب هم الأكثر معاناة".

بشكل عام، تعرض 76% من 304 امرأة وفتاة تمت مراجعة حالاتهن للاعتداء الجنسي من قبل عدة أشخاص، غالبًا ثلاثة أو أكثر. وتعرض أحدهم للاعتداء من قبل 19 رجلاً.

في 94% من جميع الحالات، لم يتم استخدام الواقي الذكري. كما كان العديد من الجناة يحملون أسلحة أو عصي أو سكاكين. وتم اختطاف بعض النساء والفتيات بسبب الاعتداءات المتكررة.

يقول أحد السجلات الطبية التي استشهدت بها الدراسة: لقد أخذوها إلى معسكرهم واغتصبوها لمدة ستة أشهر.

قالت جميع النساء والفتيات تقريبا إن مهاجميهن يبدون أعضاء في مجموعة عسكرية، غالبا من إريتريا المجاورة، التي قاتل جنودها إلى جانب القوات الإثيوبية ضد مقاتلي تيجراي ويُزعم أنهم ما زالوا في أجزاء من غرب وشمال تيجراي.

تشير النتائج إلى أن "هذه الأفعال لم تكن معزولة ولا عشوائية، بل كانت استخدامًا ممنهجًا للاغتصاب كسلاح حرب، كما كتب مؤلفو الدراسة في تعليق مجلة لانسيت. لم يستجب المتحدثون باسم حكومتي إثيوبيا وإريتريا لطلبات التعليق.

قالت رانيت ميشوري، كبيرة المستشارين الطبيين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، في مقابلة: إنه أمر مرعب ومدمر للغاية حتى مجرد قراءة روايات المرضى. الوحشية لم تتخطى الأطفال. تعرض العديد منهن للاغتصاب من قبل العديد من الجناة.

تحرص الحكومة الإثيوبية على إعادة التواصل مع الشركاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العالمية بعد الصراع. وفي يوم الخميس، تم الإعلان عن إثيوبيا كعضو جديد في كتلة البريكس الاقتصادية.

لكن إثيوبيا انتقدت بشدة الجهود الخارجية لتعزيز العدالة والمساءلة. تم إنهاء تحقيق الاتحاد الأفريقي بشأن حقوق الإنسان بهدوء في وقت سابق من هذا العام. ويقول خبراء حقوق الإنسان إن إثيوبيا تريد الآن إنهاء تحقيق الأمم المتحدة أيضًا.

قال مارتن ويتفين، خبير القانون الجنائي الدولي الذي عمل مع لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي أنشأتها الحكومة حتى أوائل عام 2022: "العالم لديه آليات للمساءلة، وأضاف إن إثيوبيا وحدها لا تستطيع ضمان المساءلة حيث أن قواتها ارتكبت بالشراكة مع حلفاؤها معظم الجرائم.