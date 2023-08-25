أسامة حمدي يكشف تفاصيل إقامة مركز علاج عالمي لمرضى السكر بالقاهرة قريبا

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، إنه من المقرر إقامة فرع لأكبر مركز عالمي لعلاج مرضى السكر، مشيرا إلى أن المركز سيكون علاجيا وبحثيا أيضا

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه«بشكل عام الأمراض المزمنة وراء الوفيات، مؤكدا أنه يفكر في مشروع خيري لرعاية الأطفال المصابين بالسكر من عمر الولادة حتى 12 عاما.

تضاهي طرق أوروبا وأمريكا

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن مصر حققت تطورا مذهلا على صعيد الطرق التي أصبحت تضاهي طرق أوروبا وأمريكا.