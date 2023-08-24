الكمية المسموح تناولها من الفاكهة لمرضى السكر.. أستاذ باطنة يوضح

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه مسموح لمرضى السكر بكل أنواع الفواكه لكن في حدود، فعلي سبيل المثال لا يوجد ضرر من تناول حبة بلحة أو اثنتين في رمضان.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الفركتوز “السكر” المتواجد في الفاكهة غير ضار خاصة في وجود الألياف، ناصحا مرضى السكير بتناول حبة واحدة من أي فاكهة.

تؤثر على الوزن

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن هناك مأكولات ضارة لمرضى السكر لكن ليست الفاكهة والخضراوات والأسماك ومنتجات الألبان، مؤكدا أن منتجات الألبان لا تضر مريض السكر، لكنها قد تؤثر على الوزن.