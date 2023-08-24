زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب محافظة تركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد”، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع الساعة 13.17 بالتوقيت المحلي لتركيا في منطقة جوكسون.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 12.33 كيلومتر.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال 50.5 ألف قتيل.