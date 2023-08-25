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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على الهواء .. مذيعة تحرج شبيه جنكيز: يا أبو كرش

شبيه ياسين جنكيز
شبيه ياسين جنكيز

انتقدت الإعلامية أميرة عبيد، "هشام" المعروف إعلاميا بشبيه جنكيز التركي، قائلة له: مش بتحس بإهانة وتنمر وبتضايق من لقب أبو كرش اللي الناس بتنادي عليك بيه؟.


وأضافت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، المسؤول  الأول في انتشار الترند ده الموقع الإخباري اللي  بقي كل تركيزهم في الفترة الأخيرة علي عجائب وغرائب المجتمع، متسائلة: عايزين يوصلوا لإيه؟ .


تابعت، أنا بلوم كل موقع إخباري كان سببا في ترويج وتشجيع الشباب  علي شيء يٌسيء لهم ولا يليق بشباب  .. من باب أولى البحث عن مشاكل الناس وايجاد حلول أو تسليط الضوء علي الموهوبين .. مصر مليانة عباقرة للأسف هشام ومروان ضحية اللي صور ونشر.. أتمنى أنهم بعد الحلقة دي يشتغلوا علي نفسهم ويكونوا نفسهم مش حد تاني".

أميرة عبيد تشجيع الشباب هي وهما على الهواء قناة الحدث اليوم

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