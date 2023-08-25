النفط يتحول إلى الارتفاع عند الإغلاق بعد تقرير عن المخزونات الأوروبية

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف في جلسة متقلبة، بعد أن تراجعت دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة بفعل مخاوف الطلب وقوة الدولار، لكنها تعافت لاحقا بعد تقرير عن انخفاض مخزونات الديزل في أوروبا.
بدأت الأسعار في التعافي في منتصف التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن نشرت شركة إنسايتس جلوبال الاستشارية الهولندية بيانات تظهر أن مخزونات الديزل الموجودة في مخازن مستقلة بمركز التكرير والتخزين أمستردام-روتردام-أنتويرب انخفضت 3% الأسبوع الماضي.
وارتفع خام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 83.36 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار منخفضة خلال غالبية الجلسة، قبل أن ترتفع في النصف ساعة الأخيرة من التداول.
ورجح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك (يو.بي.إس)، أن يكون انخفاض مخزونات المنتجات المكررة في أوروبا وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين السبب في ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى احتمال أن تستمر التقلبات لحين استيضاح المستثمرين التحركات المقبلة للفدرالي الأميركي بخصوص الفائدة.
ويجتمع مسؤولو مجلس الفدرالي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وبنك اليابان في جاكسون هول اليوم الجمعة، وقد تهيمن مسألة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول على المناقشات رغم تراجع الضغوط التضخمية.