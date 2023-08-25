استمرار الجهود الصحية لمكافحة الحشرات وتحسين البيئة في مدينة القصير

تواصلت جهود إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة في مدينة القصير، في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة الحشرات وتحسين البيئة. وتمثلت هذه الجهود في عمليات الرش المستمرة، وفحص وتنظيف خزانات المياه، إضافة إلى جمع وتحليل عينات مياه المناطق المعنية باستخدام المعامل المتخصصة. وتركز هذه الجهود أيضًا على مكافحة يرقات الباعوض المسببة للأمراض، إلى جانب توجيه التوعية في مناطق محددة من المدينة.

تشمل المناطق التي تم التركيز على توعيتها ومكافحة الحشرات فيها: "السيدة خديجة، والسبع عمارات، والمنطقة الحرفية، والخطارة، والعوينة القديمة". وتشمل الشوارع التي تم التركيز على تحسينها وتطهيرها: "الرحلاوى، والعروبة، وأنور السادات، وسليمان مظهر".

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير. حيث يأتي التركيز على خطة ترصد حشري دقيقة تهدف إلى القضاء على البؤر الناقلة للأمراض وتحسين البيئة المحيطة.

وتعكس هذه الجهود الجبارة التزام السلطات المحلية بضمان صحة وسلامة سكان المدينة، والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

تستمر الأعمال الصحية وجهود مكافحة الحشرات في مدينة القصير، مع التزام قوي بتحقيق النتائج المرجوة وضمان بيئة صحية ومستدامة للمواطنين.