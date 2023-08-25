أخبار رسمية.. تطور مفاجئ في رحيل زيزو عن الزمالك خلال الميركانو الصيفى

كشف الإعلامي كريم أبوحسين مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك عن كواليس مكالمته مع والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن مستقبل نجم الفارس الابيض وحدد موعد حسم مصيره مع الفريق.



وقال كريم أبوحسين في تصريحات تليفزيونيه ببرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: جمعتني مكالمة مع والد زيزو، وقالي ان مشجع زملكاوي عمره 70 سنة تواصل معه بكى وقاله مينفعش ان زيزو يمشي”.



وأضاف: يوم الأثنين سيتم حسم الامر بالنسبة لزيزو من قبل مسئولي الزمالك، ولكن نبرة والد زيزو مطمئنة .

وتابع: “ساعات قليلة ونسمع أخبار رسمية وميكونش بعدها في جدال واللي بيكلم عن زيزو يستحي.



وختتم: في ناس مسئولة عن الملف ومنهم أحمد حسام ميدو وإسماعيل يوسف وناس تانية شغاله لخدمة الزمالك.