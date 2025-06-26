بطل جديد.. سائق يقود سيارة محملة بأطنان كتان مشتعلة ينقذ قرية القرشية بالغربية.. صور

شهد خط طريق " القرشية ـ شبرا ملس" بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة نجاة الآلاف من الأسر والعائلات بعد بطولة قادها سائق سيارة نقل محملة بأطنان من الكتان المشتعلة بالنيران بشكل مفاجئ ومشاركته السعي في انقاذ بيوت العشرات من امتداد النيران بها وإنقاذ حياة قاطنيها .

تفاصيل الواقعة

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق السيارة بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافئ وتم إخماد الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

دعم الأسر والعائلات

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اشتعال سيارة ربع نقل أثناء سيرها بخط "القرشية ـ شبرا ملس " بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم غخماد نيرانها .

إخماد الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.