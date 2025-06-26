يسبب دوخة وإغماء.. اعرف أفضل طرق علاج الضغط المنخفض الطبيعية

يمكن أحيانًا إدارة انخفاض ضغط الدم بعلاجات منزلية بسيطة. في الحالات القصوى، يحتاج المرضى إلى مساعدة طبية طارئة.

ووفقا لما جاء فى موقع dpuhospital نعرض لكم أهم الاطعمة التى تعالج ضغط الدم المنخفض.

حافظ على رطوبة جسمك

أحد أكثر أسباب انخفاض ضغط الدم شيوعًا.لذا اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم و يساعد ذلك في الحفاظ على حجم الدم ويمكن أن يمنع نوبات انخفاض ضغط الدم.

ارتدِ جوارب ضاغطة

يمكن أن تحسن الجوارب الضاغطة تدفق الدم وتساعد في منع تجمع الدم في الساقين و يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم.

تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا

يمكن أن يساعد تناول وجبات أصغر ومتوازنة على مدار اليوم في استقرار ضغط الدم ويمكن أن تؤدي الوجبات الكبيرة إلى انخفاض ضغط الدم حيث يتم توجيه المزيد من الدم إلى الجهاز الهضمي.

أوراق تولسي

تُعد أوراق تولسي الخيار الأفضل لعلاج انخفاض ضغط الدم في المنزل. فهي تحتوي على معادن مختلفة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

اللوز

يحتوي على دهون صحية تساعد على تنظيم ضغط الدم. قد يساعد تناول حفنة من اللوز يوميًا على زيادة ضغط الدم المنخفض.