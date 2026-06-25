خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية

كشف مصدر مسئول في تصريحات خاصة لصدى البلد حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية حول استحواذ شركة Ratio على شركة فارس إنرجي الانجليزية الشريك الأجنبي في شركة بتروسيلة.

وقال المصدر إن ما تم هو اتفاق مبدئي حول إمكانية استحواذ شركة Ratio على أسهم شركة فاروس إنرجي الانجليزية، وأنه طبقا للاتفاقية بين شركة فاروس إنرجي والهيئة المصرية العامة للبترول فإنه يلزم حصول شركة Ratio على موافقة السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية.

وأضاف المصدر نؤكد أن ما تم حتى الآن هو محاولة شركة Ratio الحصول على النسبة اللازمة من الأسهم لإكمال عملية الاستحواذ، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وفي حال نجاح شركة Ratio في الحصول على نسبة الأسهم المطلوبة من حاملي أسهم شركة فاروس إنرجي، سوف تتقدم شركة فارس إنرجي الانجليزية الشريك الأجنبي في شركة بتروسيلة للحصول موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على إتمام الصفقة من عدمه.