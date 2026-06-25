قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال داخل البنتاجون.. إقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا تثير الجدل
بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة
شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه
مُحلل: إسرائيل تصعّد مواجهتها مع إيران وتحركات إقليمية لإعادة تشكيل معادلات الأمن بالمنطقة
تهديد للاستقرار.. حزب الله يحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان
زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شمال اليابان.. والسلطات تتابع الموقف
مونديال 2026.. سيناريو جنوني ينهي الشوط الأول من مواجهة المغرب وهايتي بالتعادل
دون الاستغناء عن أي موظف.. مدبولي: هيكلة الجهاز الإداري لرفع الكفاءة وتقليل تداخل الاختصاصات
ذنوب لا يكفرها صيام يوم عاشوراء.. احذر من الوقوع فيها
الفراعنة جاهزين.. منتخب مصر يغادر إلى سياتل استعدادًا لمواجهة إيران
زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا.. وتحذيرات من هزات ارتدادية
مصادر لصدى البلد: استحواذ شركة إسرائيلية على أسهم الشريك الأجنبي في بتروسيلة اتفاق مبدئي يحتاج موافقة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا.. وتحذيرات من هزات ارتدادية

زلزال
زلزال
القسم الخارجي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) تسجيل زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب فنزويلا، ما أثار حالة من القلق في المناطق القريبة من مركز الهزة، وسط متابعة من السلطات المحلية وهيئات رصد الزلازل الدولية لتقييم حجم الأضرار المحتملة.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة الأمريكية، وقع الزلزال بقوة كبيرة جعلته ضمن فئة الزلازل القوية القادرة على إحداث أضرار متفاوتة بحسب عمق الهزة وطبيعة المناطق السكنية القريبة من مركزها. ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية نهائية بشأن الخسائر البشرية أو المادية، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات المسح الميداني وتقييم الأوضاع.

وتُعد فنزويلا من الدول الواقعة ضمن نطاق نشط زلزاليًا في منطقة البحر الكاريبي وشمال أمريكا الجنوبية، حيث تتداخل عدة صفائح تكتونية تسهم في حدوث نشاط زلزالي متكرر. وتشير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن المنطقة شهدت في السنوات الماضية زلازل قوية كان أبرزها زلزال أغسطس 2018 الذي بلغت قوته 7.3 درجة وشعر به السكان في عدد من دول المنطقة.

ويؤكد خبراء الزلازل أن الهزات الأرضية بهذه القوة قد تتبعها هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام التالية، وهو ما يدفع السلطات عادة إلى دعوة السكان لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن أجهزة الطوارئ والدفاع المدني. كما تراقب مراكز الرصد العالمية أي تطورات قد تستدعي إصدار تحذيرات إضافية.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن صدور تحذير من موجات تسونامي مرتبط بالزلزال، بينما تواصل المراكز المتخصصة تحليل البيانات الزلزالية لتحديد طبيعة الحركة التكتونية التي أدت إلى وقوعه ومدى تأثيرها على المناطق المجاورة.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات الفنزويلية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحديثات متلاحقة خلال الساعات المقبلة تتضمن تفاصيل أكثر دقة حول موقع الزلزال وعمقه وآثاره المحتملة، في وقت يترقب فيه السكان نتائج عمليات التقييم الميداني التي تجريها فرق الطوارئ والإنقاذ.

ولازال فنزويلا ريختر امريكا هزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

بعد توجيهات السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

ترشيحاتنا

النائبة نجوى الألفي

نجوى الألفي: زيادة المعاشات 15% تؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات الدولة

المعاشات

أحزاب سياسية: زيادة المعاشات رسالة وفاء لأصحاب العطاء وتأكيد لانحياز الدولة للمواطن

حازم الجندي

حازم الجندي: زيادة المعاشات 15% تؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالحماية الاجتماعية

بالصور

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

من استعراض بي إم دبليو إلى ابتكار صيني.. طلاء فائق السواد يمتص الضوء بنسبة 99.9%

طلاء فائق السواد
طلاء فائق السواد
طلاء فائق السواد

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد