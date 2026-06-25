زلزال عنيف بقوة 7.1 درجة يضرب فنزويلا.. وتحذيرات من هزات ارتدادية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) تسجيل زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب فنزويلا، ما أثار حالة من القلق في المناطق القريبة من مركز الهزة، وسط متابعة من السلطات المحلية وهيئات رصد الزلازل الدولية لتقييم حجم الأضرار المحتملة.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة الأمريكية، وقع الزلزال بقوة كبيرة جعلته ضمن فئة الزلازل القوية القادرة على إحداث أضرار متفاوتة بحسب عمق الهزة وطبيعة المناطق السكنية القريبة من مركزها. ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية نهائية بشأن الخسائر البشرية أو المادية، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات المسح الميداني وتقييم الأوضاع.

وتُعد فنزويلا من الدول الواقعة ضمن نطاق نشط زلزاليًا في منطقة البحر الكاريبي وشمال أمريكا الجنوبية، حيث تتداخل عدة صفائح تكتونية تسهم في حدوث نشاط زلزالي متكرر. وتشير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن المنطقة شهدت في السنوات الماضية زلازل قوية كان أبرزها زلزال أغسطس 2018 الذي بلغت قوته 7.3 درجة وشعر به السكان في عدد من دول المنطقة.

ويؤكد خبراء الزلازل أن الهزات الأرضية بهذه القوة قد تتبعها هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام التالية، وهو ما يدفع السلطات عادة إلى دعوة السكان لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن أجهزة الطوارئ والدفاع المدني. كما تراقب مراكز الرصد العالمية أي تطورات قد تستدعي إصدار تحذيرات إضافية.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن صدور تحذير من موجات تسونامي مرتبط بالزلزال، بينما تواصل المراكز المتخصصة تحليل البيانات الزلزالية لتحديد طبيعة الحركة التكتونية التي أدت إلى وقوعه ومدى تأثيرها على المناطق المجاورة.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات الفنزويلية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحديثات متلاحقة خلال الساعات المقبلة تتضمن تفاصيل أكثر دقة حول موقع الزلزال وعمقه وآثاره المحتملة، في وقت يترقب فيه السكان نتائج عمليات التقييم الميداني التي تجريها فرق الطوارئ والإنقاذ.