قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلفيات مادية.. حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة فيكتوريا في الإسكندرية
دعاء ليلة عاشوراء 2026.. أفضل الأدعية في الليلة المباركة واغتنام نفحاتها
صدمة على الهواء.. امرأة تنتزع سلاح شرطي وتطلق النار على 3 أشخاص في تشيلي
لن تتم إلا بموافقة مصر… حقيقة صفقة الاستحواذ الإسرائيلي على حصة الشريك الأجنبي لبتروسيلة المصرية
في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات
خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية
نائب رئيس الوزراء: العامل والموظف خط أحمر ولن يتم المساس بحقوقهما
علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران
225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام
البابا تواضروس: 7 صور للمحبة تصنع الخادم الحقيقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة على الهواء.. امرأة تنتزع سلاح شرطي وتطلق النار على 3 أشخاص في تشيلي

امرأة تنتزع سلاح شرطي وتطلق النار
امرأة تنتزع سلاح شرطي وتطلق النار
القسم الخارجي

أظهرت لقطات وثّقتها كاميرا إحدى القنوات التلفزيونية لحظة دراماتيكية انتزعت خلالها امرأة مطلوبة سلاح أحد رجال الشرطة أثناء احتجازها، قبل أن تبادر بإطلاق النار بشكل مفاجئ على عناصر الأمن والموجودين في المكان.

وبحسب المشاهد المتداولة، تمكنت المرأة من الاستيلاء على سلاح الشرطي خلال عملية التوقيف، لتفتح النار بعد ذلك، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم شرطي ومصور تلفزيوني كان يوثق الواقعة في بث مباشر.

وأثارت الحادثة حالة من الذعر بين الحاضرين، فيما سارعت قوات الأمن إلى السيطرة على الموقف وتأمين المنطقة، في حين جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بدوافع الحادث أو الحالة الصحية للمصابين، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة.


 

تشيللي اسبانيا الشرطة اعتقال سلاح ناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

بعد توجيهات السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

ترشيحاتنا

الإمارات وبريطانيا

الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع بالمنطقة

الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

التلفزيون السوري: الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في قصر الشعب

وزيرا خارجيتي السعودية وإيران

وزيرا خارجيتي السعودية وإيران يبحثان تنفيذ التفاهمات الإيرانية الأمريكية وتطورات الأوضاع الإقليمية

بالصور

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد