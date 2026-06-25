صدمة على الهواء.. امرأة تنتزع سلاح شرطي وتطلق النار على 3 أشخاص في تشيلي

أظهرت لقطات وثّقتها كاميرا إحدى القنوات التلفزيونية لحظة دراماتيكية انتزعت خلالها امرأة مطلوبة سلاح أحد رجال الشرطة أثناء احتجازها، قبل أن تبادر بإطلاق النار بشكل مفاجئ على عناصر الأمن والموجودين في المكان.

وبحسب المشاهد المتداولة، تمكنت المرأة من الاستيلاء على سلاح الشرطي خلال عملية التوقيف، لتفتح النار بعد ذلك، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم شرطي ومصور تلفزيوني كان يوثق الواقعة في بث مباشر.

وأثارت الحادثة حالة من الذعر بين الحاضرين، فيما سارعت قوات الأمن إلى السيطرة على الموقف وتأمين المنطقة، في حين جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بدوافع الحادث أو الحالة الصحية للمصابين، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة.



