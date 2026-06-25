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في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
القسم الخارجي

اعتقلت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، مواطنة إسبانية في مطار جوارولوس الدولي بمدينة ساو باولو، اليوم الأربعاء، بتهمة العنصرية، في أحدث حلقة من سلسلة اعتقالات بارزة لسياح أجانب بتهم مماثلة.

وتعد البرازيل، من بين الدول التي تطبق أكثر القوانين صرامة لمكافحة العنصرية في أمريكا اللاتينية، إذ يعاقب القانون على إهانة أي شخص بسبب عرقه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، إضافة إلى غرامة مالية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن طاقم طائرة تابعة لشركة طيران "لاتام" قادمة من مدينة ساو لويس في شمال شرق البرازيل استدعى الشرطة، التي قامت بإلقاء القبض على المواطنة الإسبانية فور نزولها من الطائرة، وذلك بعدما زُعم أنها وجهت عبارات مسيئة ذات طابع عنصري للعمال الذين يقومون بتفريغ أمتعة الطائرة.

ومن جانبها، أكدت شركة الطيران، أنه لا يوجد أي مبرر للاعتداء اللفظي الذي تعرض له موظفوها.

وشددت على إدانتها لجميع أشكال العنصرية والتمييز.

البرازيل مطار جوارولوس الدولي أمريكا اللاتينية مدينة ساو باولو سلسلة اعتقالات طيران لاتام

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