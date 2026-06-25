مُحلل: إسرائيل تصعّد مواجهتها مع إيران وتحركات إقليمية لإعادة تشكيل معادلات الأمن بالمنطقة

كشف الدكتور بشير عبد الفتاح، المحلل الاستراتيجي، أن إسرائيل انتقلت من مرحلة "حرب الظل" والعمليات غير المباشرة ضد إيران إلى مرحلة أكثر وضوحًا وعلنية في المواجهة، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت سلسلة من عمليات الاستهداف والاغتيال والتخريب داخل العمق الإيراني، بينما تتجه المرحلة الراهنة نحو تنسيق أكثر انكشافًا مع الولايات المتحدة.

اتفاقات محتملة بين واشنطن وطهران

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مساء DMC" أن التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس حرص تل أبيب على التأكيد بأن قراراتها الأمنية والعسكرية تُتخذ بصورة مستقلة، ولا ترتبط بالضرورة بأي تفاهمات أو اتفاقات محتملة بين واشنطن وطهران.

وفي سياق متصل، لفت عبد الفتاح إلى تنامي الحراك الإقليمي بين عدد من القوى الفاعلة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مصر والسعودية وتركيا وباكستان، بهدف دعم الاستقرار وإعادة صياغة منظومة الأمن الإقليمي بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

احتواء الأزمات والتعامل مع التحديات

وأكد أن هذه التحركات تعكس إدراكًا متزايدًا لدى دول المنطقة بضرورة بناء توازنات جديدة قادرة على احتواء الأزمات والتعامل مع التحديات الأمنية والجيوسياسية المتصاعدة.