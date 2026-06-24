نتنياهو : لم أطلب إذنا من ترامب للهجوم على إيران .. ولكن أبلغته بالقرار

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الوجود الإسرائيلي في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال حديث لنتياهو عن مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية والخطط الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر السلطات المحلية الإسرائيلية، كشف نتنياهو أنه صادق على مشروع بناء مطار جديد بالقرب من قطاع غزة، مضيفا أنه عندما أُبلغ بأن الموقع المقترح قريب من القطاع، أجاب بالقول: "لا توجد غزة ولن يبقى منها شيء"، في تصريح أثار ردود فعل واسعة نظرا لما يحمله من دلالات بشأن مستقبل القطاع الذي تعرض لدمار واسع خلال الحرب.

وفي سياق حديثه عن الحرب على غزة، عاد نتنياهو إلى الجدل الذي رافق قرار الجيش الإسرائيلي دخول مدينة رفح جنوب القطاع خلال الحرب، مؤكدا أنه تجاهل اعتراضات أمريكية سابقة. وقال إنه أبلغ كلا من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس ترامب بأن إسرائيل ستدخل رفح رغم التحفظات الأمريكية، مضيفا: "قلت إنني أحترمه كثيرا، لكنه لا خيار أمامنا. سندخل، وإذا لزم الأمر سنقاتل بأظافرنا".



وفي الشأن اللبناني، شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، قائلا: "طالما بقيت رئيسا للوزراء فسنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان"، في إشارة إلى تمسك حكومته بالترتيبات العسكرية التي أعقبت المواجهات الأخيرة على الحدود الشمالية.

كما تطرق نتنياهو إلى الملف الإيراني، مؤكدا أنه لم يطلب إذنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل تنفيذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، بل اكتفى بإبلاغه بالخطة. وقال: "هناك لحظات يجب أن تعرف فيها كيف تقول حتى لرئيس الولايات المتحدة ما الذي نقف عليه. عندما جئت إلى الرئيس ترامب قبل العملية لم أطلب الإذن، بل أبلغته بخطتنا، ولحسن الحظ انضم إلينا في النهاية بعمل مهم جدا".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران منعت طهران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إنه لولا تلك العمليات "لكانت إيران تمتلك بالفعل قنابل نووية مخصصة لتدميرنا"، على حد تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل نجحت أيضاً في إبعاد "التهديد الفوري" المتمثل في آلاف الصواريخ الباليستية.