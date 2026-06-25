الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات

أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ الاستراتيجية القومية للصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الصناعة أعلن مؤخرًا الاستراتيجية العامة للصناعة، على أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن استراتيجيات تفصيلية لعدد من القطاعات الرئيسية، من بينها قطاع صناعة السيارات.

وأوضح عيسى، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وضع الاستراتيجيات، وإنما في آليات التنفيذ وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، تتيح للمستثمر إنهاء جميع التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة فقط.

وأضاف أن المنصة الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال 12 شهرًا بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والاتصالات، متوقعًا أن تسهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تطوير صناعة السيارات يتطلب زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية توجيه جزء أكبر من رؤوس الأموال إلى الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا.

وشدد على أن الإدارة تمثل العنصر الأهم في نجاح الشركات، موضحًا أن كفاءة الإدارة لا ترتبط بملكية الشركة سواء كانت حكومية أو خاصة، وإنما بقدرتها على تحقيق الجودة والسعر المناسب للمستهلك، إلى جانب تحقيق النمو والربحية بشكل مستدام.

وأضاف أن الدولة تستهدف تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة داخل الشركات التابعة لها، بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة والمواطنين.