تلفيات مادية.. حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة فيكتوريا في الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة فيكتوريا شرق المحافظة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تسبب الحريق في تلفيات مادية بمحتويات الشقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى الشقق والعقارات المجاورة، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين السكان، فيما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفصل المرافق عن العقار لحين الانتهاء من الفحص الفني وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وحصر التلفيات الناتجة عنه.