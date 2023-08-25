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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في حضور وزيرة الثقافة | افتتاح معرض السويس للكتاب غدًا

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقهما الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في السابعة مساء غدٍ السبت، فعاليات الدورة  الأولى من معرض السويس للكتاب، المقام على ممشي أهل السويس علي مساحة 1500متر، وتستمر فعالياته حتى 8 من شهر سبتمبر المقبل.


ويشارك في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، ما يقرب من 40 ناشرًا، تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، إلى جانب مكتبة مصر العامة.


ويرافق الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، برنامجًا فنيًا وثقافيا يشارك فيه أكثر من 70 مثقفًا من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات المختلفة التي تقام على هامشه على مدار أيامه.


ويفتتح المعرض، أبوابه يوميا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا، ويأتي المعرض في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، بإقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية، وتحقيق فعلي لمبدأ العدالة الثقافية في أقاليم مصر، من خلال المعارض التي تنظمها هيئة الكتاب بشكل مستمر.


وتشارك هيئة الكتاب في المعرض بما يقرب من 1500 عنوانًا من إصداراتها المختلفة بكافة السلاسل التي تصدر عنها، وتقدم مؤلفات قيمة من خلال مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي أطلقتها وزيرة الثقافة من قبل خلال فعاليات الدورة الماضية من معرض القاهرة الدول الهيئة، وتقدم كتبًا بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، ويشهد البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تأصيل الهوية الوطنية المصرية، إلى جانب الفعاليات الفنية، والورش المختلفة للأطفال.

الدكتورة نيفين الكيلاني اللواء عبد المجيد صقر معرض السويس للكتاب مكتبة مصر العامة أكثر من 70 مثقف ا معارض الكتب

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