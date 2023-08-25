التعليم في أسبوع | قرارات عاجلة بشأن صيانة المدارس قبل العام الجديد.. إطلاق مشروع «التقويم من أجل التعلم» مع بدء الدراسة

شهد الأسبوع الجاري، العديد من الأحداث والأخبار العامة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار وزارة التربية والتعليم ، وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز ما حدث في التربية والتعليم خلال هذه الأيام .

بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

انطلقت يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، حيث امتحان الطلاب حتى الان في مواد : اللغة العربية - التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية - الجبر والهندسة الفراغية - الاقتصاد - الإحصاء - الفيزياء - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء كل امتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وصدرت تعليمات بدخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، وعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ السبت الماضي وحتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية



ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد الماضي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقد تم خلال الاجتماع ما يلي :

التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2023-2024، كما تم خلال الاجتماع

الموافقة على دعم الصندوق لموضوعات ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 14/11/2022 إلى 16/5/2023 والتى تتضمن دعم الأنشطة والخدمات

توفير احتياجات المعامل بمدارس المتفوقين في مدارس العلوم والتكنولوجيا

طباعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول

سداد جزء من مستحقات المؤسسات الوطنية عن أعمال طبع وتوريد الكتب الجميع المراحل التعليمية وشراء الكتب والمحتوى العلمي وحقوق ملكية الكتب

تمويل جزء من التعاقد على توفير عدد (20) ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

دعم الصندوق لموضوعات مديريات التربية والتعليم خلال الفترة من 14/11/2022 إلى 16/5/2023، والتى تضمنت صيانة ورفع كفاءة مبنى مديرية التربية والتعليم القديم بمحافظة جنوب سيناء

تجهيز استراحات الامتحانات العامة بجميع إدارات محافظة مطروح.

الموافقة على المشروع القومي لتجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات

توفير ١٥٠ معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى ٢٧ محافظة، بواقع عدد ١٥٠٠ جهاز حاسب آلى و١٥٠ طابعة

الموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.

تمويل تنفيذ خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير ١٠٠ ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.

التصديق بإنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

إعلان نتائج أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عينة الدراسة التقييمية للبرنامج الوقائي تمثلت في 356 مدرسة تمثل 8% من مجتمع الدراسة بواقع 11957 فرد بمتوسط 35 طالب من كل مدرسة ، وشملت العينة على 41% اناث و59 % ذكور والمرحلة الإعدادية مثلت 66.8% من العينة بينما المرحلة الثانوي العام 20.4% والثانوي الفني 12.7 % وأظهرت النتائج أن 81% من عينة الدراسة شاهدت الحملة الإعلامية لصندوق مكافحة الإدمان" المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة تطوعية من النجم كابتن محمد صلاح .



وعند قياس مدى استجابة الطلاب للبرنامج الوقائي من خلال التقييمات قبل وبعد تنفيذ البرنامج تبين وجود تزايد كبير في مستوى رفع الوعي ،وأن 99.3% من الطلاب أصبح لديهم الوعي بأن المخدرات تسبب خسائر في الصحة والعقل ، وتعاطي الحشيش يسبب الإدمان حيث أن 93.8% من عينة الدراسة أكدوا ذلك بعد مشاركتهم في البرنامج الوقائي بعدما كانت معرفتهم لا تتجاوز 70%.

كما أن 97.1% أصبح لديهم المعرفة بأن المخدرات تسبب الحوادث ، بعدما كانت لا تتجاوز النسبة 79.4% ،قبل المشاركة في البرنامج ، كما أن 97.8 % أصبح لديهم المعرفة بأن المخدرات أيضا تسبب خسائر مالية.

وأصبح لدى أكثر من 89% من طلاب عينة الدراسة، الوعي والمعرفة بأضرار المخدرات التخليقية وأضرارها وانها تسبب في ارتكاب الجرائم غير المبررة ، وانها تسبب الهلاوس السمعية والبصرية بعدما كانت المعرفة لا تتجاوز 48.6 % قبل مشاركة الطلاب في البرنامج الوقائي ،كما أن أكثر الرسائل التي اكتسبها الطلاب من التدريب هو رفع الوعي لديهم بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وأهمية المحافظة على النفس والتفكير قبل اتخاذ القرار" ومراجعة المتخصصين حين التعرض لأى مشكلة لإيجاد الحل الأمثل.



اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 92.4%



اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يوم الاثنين الماضي الموافق ٢١ اغسطس ٢٠٢٣ نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

وبلغ اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10% ، بينما بلغت نسبة النجاح في الدورين 98.28%

تعليمات عاجلة بشأن جاهزية المدارس لـ بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اجتماعه مع مسئولي هيئة الابنية التعليمية يوم الثلاثاء الماضي :

الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى

استبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة

تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الاولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك.. ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات

قيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والابلاغ عنها بشكل دوري

عقد ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب حول أهمية الحفاظ على المنشأت التعليمية

التأكيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وتنظيم دخول وخروج الطلاب

التأكيد علي إزالة العشوائيات والبوابات الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات داخل المدارس

كما أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، كتابا دوريا ، في إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، وحرصاً على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة .

إطلاق مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية العام الدراسي 2023-2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الأربعاء الماضي ، عن إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة ، ومشاركة مجموعة منتقاة من المعلمين في إعداد هذه البنوك وفقًا لمعايير محددة

كما أعلن وزير التربية والتعليم عن استثمار ما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي

وأوضح الوزير أن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات بالإضافة الى نواتج التعلم

وأعلن وزير التربية والتعليم ، عن بناء اختبارات قصيرة توضع بنهاية الوحدة أو الفصل لقياس قدرة الطالب على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة

وظائف للمعلمين والإداريين في "مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأربعاء الماضي ، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل مدارس "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية في مدينتي (بدر / دمياط)، وذلك خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر هذا الرابط: ‏ https://tawzef.emis.gov.eg

