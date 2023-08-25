مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، مصرع أفراد من عائلة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في حادث.

ونشرت الوزارة نعيا على حسابها قالت فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتهَا النّفَس المطمَئنَّة ارجعي إلَى رَبّك رَاضيَةً مَّرضيَّةً فادخلي في عبَادي وَادخلي جَنَّتي))

صدق الله العلي العظيم

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له والد الأخ وزير النفط السيد حيّان عبد الغني، ووفاة شقيقته وابنته إثر حادث سير مروري، بعد العودة من مراسم دفن المغفور له السيد عبد الغني عبد الزهرة. أعظم الله لكم الأجر وأعانكم الله على ما ألم بكم من مصاب وألهمكم الصبر والسلوان، وغفر الله لموتاكم وتغمدّهم بواسع رحمته ومغفرته، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم".