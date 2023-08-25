عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

حادث سير في العراق
حادث سير في العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، مصرع أفراد من عائلة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في حادث.

ونشرت الوزارة نعيا على حسابها قالت فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم
((يَا أَيَّتهَا النّفَس المطمَئنَّة ارجعي إلَى رَبّك رَاضيَةً مَّرضيَّةً فادخلي في عبَادي وَادخلي جَنَّتي))
صدق الله العلي العظيم

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له والد الأخ وزير النفط السيد حيّان عبد الغني، ووفاة شقيقته وابنته إثر حادث سير مروري، بعد العودة من مراسم دفن المغفور له السيد عبد الغني عبد الزهرة. أعظم الله لكم الأجر وأعانكم الله على ما ألم بكم من مصاب وألهمكم الصبر والسلوان، وغفر الله لموتاكم وتغمدّهم بواسع رحمته ومغفرته، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم". 

وزارة الدفاع العراقية حي ان عبد الغني وزير النفط العراقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

بقرار من اللجنة الثلاثية.. إقالة جديدة في الزمالك

موضوعات متعلقة

تحرك جديد من الجزائر لحل أزمة النيجر

حالة حداد.. أول تعليق من جمهورية إفريقيا الوسطى على مصرع قائد فاجنر

مصرع العشرات في النيجر بسبب الفيضانات

عمل قاسٍ.. تعليق رئيس بيلاروسيا على تورط بوتين في مصرع قائد فاجنر

بعد اتفاق تبادل السجناء.. قطر تتطلع لوساطة جديدة بين واشنطن وطهران

بعد انضمام مصر.. الكرملين: قمة بريكس ليست موجهة ضد أي طرف

أطفال السودان في خطر.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية تضرب المنطقة بأكملها

الحل عند أوكرانيا.. مسلحون روس يدعون فاجنر للانضمام إليهم والثأر لمقتل بريجوجين

ترشيحاتنا

لتعويض حجازي.. اتحاد جدة يقترب من ضم ثنائي دفاعي

خطيب المسجد الحرام: لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بأخلاقكم

بيان عاجل من الأرصاد.. الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت

مشهد ساحر.. لؤلؤة المجموعة الشمسية تظهر في سماء مصر

بعد تسليم نفسه| تفاصيل 20 دقيقة لـ ترامب في السجن .. فيديو

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

فيديو

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ