العراق.. مسيرة تركية تضرب مدينة هولير بإقليم كردستان

أفادت قناة الميادين بأن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة في ناحية سيدكان التابعة لمدينة "هولير" في إقليم كردستان.

وفي وقت سابق كشف مدير ناحية زلان، سلام عمر، عن مقتل 4 أشخاص داخل سيارة مستهدفة جواً في قضاء شاربازير بمحافظة السليمانية.



وبيّن أن سيارة في احدى قرى قضاء شاربازير بالسليمانية تعرضت للقصف يُعتقد انها من طائرات مسيرة تركية، وأسفرت عن مقتل اربعة اشخاص.



من جانبه، قال قائممقام منطقة جوارته بالقضاء، شاهو عثمان لوسائل اعلام كردية "تم استهداف سيارة حيث سُمع دوي الانفجار".



وأكد أن الاستهداف تسبب في اشتعال النيران بالمنطقة القريبة من نقطة القصف.

