مصادر: استئناف الحركة الجوية بمطارات كردستان العراق بعد نشاط طائرات مسيرة

قال مصدران أمنيان إن الحركة الجوية استؤنفت في مطارين بإقليم كردستان العراق مساء الاثنين؛ بعد تعليق قصير بسبب الاشتباه في نشاط طائرات مسيرة في المجال الجوي لإقليم كردستان.

وذكر مصدر أمني بشرط عدم الكشف عن هويته، أن حركة الطيران في مطاري مدينتي أربيل والسليمانية بشمال العراق تعطلت لنحو 4 ساعات ابتداء من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش) بعد أن نبهت قوات الأمن سلطات الطيران الإقليمية بشبهة تحليق طائرات مسيرة مجهولة في المنطقة.

وأضاف مصدر ثان 'التهديدات الأمنية انتهت بعد مغادرة الطائرات المسيرة. ولا يزال من غير الواضح من أين أتت الطائرات المسيرة.'

وأكد مدير مطار أربيل في بيان استئناف الرحلات الجوية دون الخوض في التفاصيل.