صحف السعودية| ارتفاع إصابات التهاب الكبد في لبنان.. تحذير من أحوال الطقس في المملكة.. وبرنامج لدعم الحليب لـ الرضع مستفيدي الضمان

ارتفاع إصابات التهاب الكبد في لبنان

تحذير من أحوال الطقس في المملكة

برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع

تناولت الصحف السعودية، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، عددا من الموضوعات الهامة المتصلة بالشأن المحلي في المملكة إلى جانب بعض الأحداث الإقليمية والدولية.

الشرق الأوسط

اهتمت صحيفة الشرق الأوسط بعدد من الأحداث الإقليمية والدولية، حيث أبرزت الصحيفة اللندنية، أزمة ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي (الصفيرة ألف) في لبنان منذ بداية عام 2023 وحتى اليوم (السبت) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن وزارة الصحة اللبنانية، قولها إن عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة بلغ 1785 منها 204 في بعلبك، كاشفة عن انتشار المرض في أقضية طرابلس وعكار والمنية الضنية وبعلبك، موضحة أن بلدة عرسال شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحالات.

وعرجت الصحيفة السعودية، للحديث عن الأحداث في العراق، حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت أن المديرية العامة للاستخبارات والأمن اعتقلت "عنصرين خطيرين" من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وأضافت الدفاع العراقية في بيانها أن مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك اعتقلت عنصرين ينتميان إلى "داعش"، أحدهما قادم من إحدى دول الجوار، وكان يحمل هوية مزورة، بنيّة الدخول إلى محافظة كركوك والوصول إلى محافظة ديالى، لتنفيذ عمليات داخل المحافظة، ولكن جرى اعتقاله من خلال كمين نُفّذ في كركوك.

المدينة

ومن الشرق الأوسط إلى صحيفة "المدينة" أبرزت تحذير المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم السبت، من الطقس في المملكة حيث شهد سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان، والكامل.

وأوضح تحذير المركز الوطني للأرصاد السعودية أن هذه الحالة الجوية سوف تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وفي نفس الصحيفة، نقرأ خبرا عن بحث علمي بجامعة جدة يخدم ذوي الإعاقة بالممارسات المهنية لمعلمي التربية البدنية، ووضع البحث مستويات معيارية لقائمة بالممارسات المهنية لمعلمي التربية البدنية العاملين في مجال ذوي الإعاقة.

وأوصى البحث بتطبيق القائمة من قبل وزارة التعليم ممثلة في إدارة التربية الخاصة على معلمي التربية البدنية العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة كوسيلة للتعرف على مستوى الممارسات المهنية لديهم، مع ضرورة اعتماد المعايير المستخلصة عند تطبيق القائمة.

اليوم

وأبرزت صحيفة اليوم السعودية، احتفاء منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، أمس، بوصول عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يستضيفه مقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط ، ثلاثة ملايين زائر منذ افتتاحه في نوفمبر 2022.

وأبرزت "اليوم" خبرا حول الخدمات التي يقدمها مركز الجراحة التجريبية وحيوانات التجارب، حيث أوضحت أنه يقدم العديد من الخدمات البحثية والتدريبية في مختلف الدراسات الطبية سواء الإكلينيكية أو الحيوانية.

وأضافت أن المركز يعمل على نشر ثقافة البحث العلمي وتمكين أهل الاختصاص وتسهيل الطرق التعليمية للأبحاث بجودة عالية مطابقة للجنة الأخلاقيات وما ينتج عنها من تطوير ورعاية المرضى وتحسين التطوير التعليمي والمهني.

عكاظ

ونشرت صحيفة عكاظ، خبرا بشأن استمرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في تقديم حزم الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ والتي تشمل -إضافة إلى المعاش الأساسي- الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع "من حديثي الولادة إلى عُمر سنتين".

وفي "عكاظ" أيضا، نقرأ تصريح لوزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي كشف فيه عن أن نمو التجارة الخارجية للسعودية خلال عام واحد بلغ 172 مليار دولار، حيث بلغت 429 مليار دولار في عام 2021، وقفزت إلى 601 مليار دولار في عام 2022، كما أن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40% خلال الفترة 2018 - 2022، وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار.

وجاءت تصريحات "القصبي" على هامش اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، والتي عُقدت خلال يومي 24 و25 أغسطس 2023 في مدينة جايبور الهندية.