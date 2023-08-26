أدلت الرئيسة المجرية كاتالينا نوفاك، اليوم السبت بتصريح مفاجئ بشأن آمال السلام ونهاية الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت قبل حوالي عام ونصف العام.

وقالت الرئيسة المجرية إن وقت حل النزاع الأوكراني سيأتي قريبا، مؤكدة أن هذا هو الوقت المناسب لمناقشة كيفية بناء السلام.

وأضافت نوفاك في مقابلة مع صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية: "أنا أتفق تماما مع البابا فرانسيس، حتى لو لم أكن في وضع يسمح لي بالإدلاء ببيان علني بأن هناك خطة سلام ملموسة".

وأعربت عن رأيها بأن تنفيذ المشروع أصبح أقرب.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن بعض الوقت سوف يمر، وسوف تتعب السلطات الغربية وستتوسل لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.

واقترح لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يُقتل بسبب رفضه التفاوض على السلام مع روسيا.