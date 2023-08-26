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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يستقبل القنصل الإيطالي.. ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبل اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم السبت الموافق 26 أغسطس، القنصل الفخري الإيطالي جواكيني اوراتسيو. 

جاءت هذه الزيارة ضمن إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الودية بين المدينة والقنصلية الإيطالية.

وفي لقاء مميز، رحب رئيس المدينة بالقنصل الإيطالي وأبدى امتنانه لزيارته، حيث عبّر عن ترحيبه وتهنئته بتوليه منصب رئيس مدينة الغردقة. من جانبه، أعرب القنصل الفخري عن سروره بلقاء رئيس المدينة وأشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة مجموعة من متطلبات القنصلية، منها أعمال تطوير ورصف أمام مبنى القنصلية. 

وأبدى القنصل ارتياحه للدعم الذي تقدمه المدينة للقنصلية ولجميع القنصليات العاملة في الغردقة.

من ناحيته، أكد ياسر حماية على التزام المدينة بتقديم كل الدعم والخدمات اللازمة للقنصلية، بهدف تسهيل عملها وتعزيز التعاون الثنائي. كما أعرب عن أمله في تعزيز السياحة الإيطالية بالغردقة والتعاون المشترك في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص المدينة على تعزيز الروابط الثنائية مع القنصليات المختلفة، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين.

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