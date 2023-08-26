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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة.. ما هو؟

صدى البلد

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم طالب فيه بإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب الوطني المقرر له من 4 الي 12 سبتمبر؛ بسبب تحديد مباراة السوبر الأفريقي.

وقال الأهلي في خطابة الرسمي :"نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل «والحمد لله» رسميًّا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية.. لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال الفترة  من 4-12 سبتمبر ، نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "النادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يومًا في دعم ومساندة المنتخبات.. وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب".

وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الإفريقي.

 

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