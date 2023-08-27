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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول تطمئن أهالي إمبابة بعد انتشار رائحة الغاز

صيانة الغاز الطبيعي
صيانة الغاز الطبيعي

طمأنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أهالي إمبابة، بعد حالى الذعر جراء الشعور بانتشار رائحة الغاز الطبيعي، نظرا لقيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" بأعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أنها تقوم بتنفيذ أعمال صيانة لخطوط الغاز بشارع البوهي، من شارع البصراوي، إمبابة، اليوم الأحد بدءا من الساعة التاسعة صباحا.

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وحذرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين من انتشار رائحة الغاز مساء ذلك اليوم.  

قطع الغاز عن المنطقة

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، وبناءً عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.

 

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