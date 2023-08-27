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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة العشرات في انفجارين بمحطة وقود في رومانيا

من موقع أحد الانفجارين
من موقع أحد الانفجارين

توفي شخص، وأصيب 33 آخرون، جراء انفجارين وقعا، مساء السبت، في محطة لغاز البترول المسال في كريفيديا بالقرب من بوخارست عاصمة رومانيا.

وأفادت الوكالة المعنية بالتعامل مع حالات الطوارئ بأنه بعد الانفجار الأول امتد الحريق إلى خزانين للوقود ومنزل مجاور، مما تسبب في عمليات إخلاء وتوقف حركة المرور في محيط دائرة نصف قطرها 300 متر، مشيرة إلى أن نحو 25 سيارة إطفاء شاركت في العملية.

وقالت وزارة الصحة إنها عالجت أربعة مصابين بالاختناق جراء الحريق.

كما أفاد نائب وزير الداخلية والمسؤول عن وحدة الطوارئ رائد عرفات، للصحفيين، بأن انفجارا ثانيا وقع في المحطة، مساء يوم السبت، مما أدى إلى إصابة 26 من رجال الإطفاء.

وأوضح بأن الفرق لم تتمكن بعد من إخماد الحريق، مشيرا إلى وجود احتمال بوقوع المزيد من الانفجارات، إذ يشكل خزان وقود ثالث في الموقع مصدرا للخطر.

رومانيا كريفيديا بوخارست العاصمة بوخارست بوخارست الرومانية

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