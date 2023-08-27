حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن لبن العصفور.

وتقول سماح نوح، في منشورها لبن العصفور له تكوين اللبن مختلف شوية عن لبن الحيوان لان فيه نسبة دهن وسكر لاكتوز وبروتينات الكازينجين بيبقي بسبب إفراز هرمون البرولاكتين وهو الهرمون المسؤول عن افراز اللبن فى الثدييات .

وهو اسمه فى الطيور هرمون الامومة ويقال انه هرمون الحنان واللي بيخلي الطيور تحن الى البيض وترقد عليه حتي الفقس .

- وبعد وضع الطيور البيض يزداد افراز هذا الهرمون ويذهب الى الحويصلة الغذائية للأم وتبدأ تزيد سمكها الي واحد ونص ملليمتر والذكر بيبقي زاد الضعف يعني ٣ ملليمتر سمك تبدا تنقسم خلايا الحويصلة انقسامات عديده جداً حتى يكون كتلة غذائية تنفصل من جدار الحويصلة تشبه اللبن .

- وتقوم الأم بتغذية اولادها بهذه الكتلة اللبنية اللي تخرج من الفم على شكل سائل لبنى يشبه اللبن ويوجد هذا السائل الغذائى فى بعض الطيور مثل الحمام واليمام.

ويكون غني جدا بالمضادات الحيوية المفيدة لمنع العدوي عن الصغار وزيادة مناعة الجسم.

وأكدت نوح، أن لبن العصفور حقيقة مش خيال.