برنامج تأهيلي لـ عمرو السولية بعد إصابته في مران الأهلي

يواصل النادي الأهلي تحضيراته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المحدد لها 15 سبتمبر المقبل، في كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن تدريب الأهلي، أمس، شهد مشاركة طاهر محمد طاهر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، بالتواء في الكاحل تعرض لها في مران الفريق الأول مساء الخميس الماضي.

واكتفى عمرو السولية بأداء تدريبات تأهيلية في ظل شكواه من آلام عضلية، حيث يعمل الأهلي على تجهيزه من أجل السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

كما شهد المران تصعيد معتز محمد مدافع فريق الشباب إلى جانب محمد زعلوك مهاجم الفريق الذي تم تصعيده نهاية الموسم الماضي، وواصل إمام عاشور وخالد عبد الفتاح أداء التدريبات التأهيلية على هامش المران، فيما غاب عن التدريبات ياسر إبراهيم مدافع الفريق بسبب خضوعه لجراحة في باطن القدم لإزالة"خراج" على أن يعود للتدريبات في غضون أيام قليلة.