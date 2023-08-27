أستاذ تاريخ بجامعة عين شمس: الإخوان في 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر

قال الدكتورجمال شقرة،أستاذ التاريخ ،إن حادث المنشية قالوا إنه كان مناورة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن مذكرات حسن العشماوي، حكى فيها أن عبدالناصر كان يؤمن الثورة وييني السجون وهم يقررون اغتياله.

عبدالناصر قبض على الجميع

وأضاف "شقرة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما تقرأ روايات الإخوان عن حادثة المنشية تجد أنها يقولون عنها إنها تمثيلية ويجعلوك تسمع خطاب عبدالناصر، وأن لديه الجرأة أن يتعرض للرصاص، وأن الأمريكان قالوا له إن الشعب سيحبه جدًا بعد ذلك.

وتابع، أن الاعترافات المبكرة كانت في كتاب لحسن الهضيبي، قال إن 1965عبدالناصر، قبض على الجميع وعندما وقفوا في الطابور تنظيم 1954 و 1965 فأحدهم قال لهم كان "لازم تحاولوا والدولة قوية"، فقالوا لهم "انتوا عملتوها في 54 والرصاصات طاشت"، مؤكدًا أن الإخوان في 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.