قناة عبرية: 157 وفاة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 48 عام 2023

أفادت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام الـ48، منذ بداية العام الجاري 2023 إلى 157 وفاة، وذلك عقب مصرع شاب، في الثلاثينات من عمره، في جريمة إطلاق نار في مدينة سخنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن الضحيّة الأخيرة، هو الشاب علي خير الله أبو صالح.

يذكر أن ستة أشخاص أصيبوا يوم أمس السبت، بجروح، بينهم اثنان بحالة خطيرة، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا؛ فيما أصيب اثنان آخران في جريمتي طعن منفصلتين ارتكبتا في الزرازير وقلنسوة.

ومنذ مطلع شهر أغسطس ولغاية الآن، لقى 20 شخصا مصرعهم في جرائم إطلاق نار ارتكبت بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام الـ48، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة.