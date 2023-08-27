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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. تحطم طائرة عسكرية أمريكية في أستراليا وقادة تمرد النيجر يطردون سفراء عدة دول

صدى البلد

سفن الصين تجتاح تايوان

قادة انقلاب النيجر يطردون سفراء فرنسا وأميركا وألمانيا ونيجيريا

روسيا تُسقط مسيّرتين في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا

تحطّم طائرة عسكرية أميركية على متنها 20 جندياً في أستراليا

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية.

جاء في صحيفة الوطن السعودية أن أجرت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان أمس السبت، و أرسلت أكثر من 40 طائرة عسكرية إلى مناطق حول الجزيرة ونشرت مقاطع فيديو تظهر جنودا في "مواقع وقت الحرب" على متن سفن بحرية.

وقالت بكين إن التدريبات كانت بمثابة "تحذير صارم" لوليام لاي، نائب رئيس تايوان الذي أنهى لتوه رحلة استغرقت سبعة أيام إلى باراجواي، بما في ذلك محطتا توقف في الولايات المتحدة.

وانتقد مسؤول صيني لم يذكر اسمه لاي لاستخدامه ذريعة "العبور عبر الولايات المتحدة" للترويج لمصالح تايوان لدى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول "إنه سيدفع تايوان فقط إلى موقف خطير من العدوان العسكري والحرب، ويلحق ضررا جسيما بأبناء وطننا في تايوان".

تؤكد بكين أن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استيلاء الشيوعيين على البر الرئيسي في عام 1949، هي جزء من الصين، وقد تعهدت القيادة باستعادة الجزيرة، بالقوة إذا لزم الأمر.

 

شملت التدريبات القوات البحرية والجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي، وشملت المدمرات والفرقاطات وزوارق الصواريخ بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر.

"نفذت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني مهمة ردع وثيقة من اتجاهات متعددة، وبأبعاد متعددة وخلال فترة زمنية ممتدة، وشكلت وضعًا يتم فيه تطويق جزيرة تايوان والاقتراب منها من جميع الاتجاهات"، وفقا لما ذكرته صحيفة التابلويد الصينية التي تديرها الدولة.

 

وجاء في صحيفة الشرق الأوسط أن قالت وزارة الخارجية المعينة من قبل المجلس العسكري في النيجر إن قرار طرد السفير الفرنسي جاء ردا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي 'تتعارض مع مصالح النيجر.

وأضافت أن ذلك يشمل رفض المبعوث الاستجابة لدعوة للقاء وزير خارجية النيجر الجديد.

وقال المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة في 26 يوليو، إنه أمر السفير الفرنسي سيلفان إيتي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مع تدهور العلاقات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وحاكمها الاستعماري السابق.

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على الفور على طلب للتعليق.

وتم تداول تصريحات تبدو رسمية على نطاق واسع عبر الإنترنت يوم الجمعة، والتي يبدو أنها تظهر النيجر يأمر السفير الأمريكي والسفير الألماني بمغادرة البلاد بعبارات مماثلة للبيان المتعلق بالمبعوث الفرنسي.

 

ونقلت نفس الصحيفة أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط وتدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في ساعات ليل وصباح 27 أغسطس، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجمات على أراضي روسيا باستخدام طائرات بدون طيار".

وأضافت في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت ودمرت المسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك.

ونقلت الشرق الأوسط أن أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الأحد، وقوع حادث ينخرط فيه أفراد من وزارة الدفاع الأمريكي أثناء تدريبات "بريداتور ران 2023" بالقرب من مدينة داروين بأستراليا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية، إن الحادث وقع اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في جزيرة ميلفيل، أثناء التدريبات.

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