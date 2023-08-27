حشيش وآيس.. القبض على 3 تجار مخدرات بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام ( 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) بالإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأيس – 77 قطعة من الأدوات التى تستخدم فى تعاطى مادة الأيس المخدر – سيارة ملاكى "مستأجرة" – مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.