مخدرات وأسلحة نارية| الأمن العام يشن حملات أمنية مكبرة بـ 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

شنّ قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (32) قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية – 10 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم لــ 10 منهم معلومات جنائية") .

كما تم ضبط (5) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (568) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (1) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى) بحوزة (متهم) و تنفيذ (797) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .