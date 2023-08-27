اختراق أمني كبير لبيانات ضباط شرطة لندن.. تفاصيل صادمة

أعلنت شرطة لندن اليوم، الأحد، عن اختراق بيانات قواتها، حيث تتخذ إجراءات أمنية بعد "وصول غير مصرح به إلى نظام تكنولوجيا معلومات خاص بأحد المتعاملين معها.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت شرطة لندن إن الشركة التي تم اختراق بياناتها تملك أسماء الضباط والموظفين ورتبهم وصورهم ومستويات الرقابة، وقيمة الرواتب، ولكن ليس العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية.

وذكرت صحيفة "صن" أن "قراصنة عبر الإنترنت اخترقوا أنظمة تكنولوجيا معلومات" الشركة التي تفيد تقارير بأنها تطبع بطاقات هوية وتصاريح للموظفين لدى شرطة العاصمة، أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة.

وأعلن متحدث باسم شرطة لندن أنها لم تتمكن من تحديد تاريخ حصول الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون به، فيما قالت الشرطة في بيان إنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية.. نتيجة لهذا التقرير".

وقال اتحاد شرطة العاصمة، الذي يمثل عناصر الشرطة، إن الانتهاك "سيتسبب بقلق وغضب لدى الزملاء بشكل غير معقول".

وقال نائب رئيس شرطة العاصمة ريك بريور "إننا نشارك هذا الشعور بالغضب.. إنه خرق أمني مذهل لم يكن ينبغي أن يحدث أبدا".