مفيدة للأطفال.. طريقة عمل فطيرة الزبادي في البيت

فطيرة الزبادي الشهية يحب الكثير من الناس تناولها كما يعتبر اللبن الزبادي من الوجبات المشهيات اللذيذة، ومن أحد الوجبات الأساسية التي يدخل في تحضيرها الزبادي،اليك الخطوات اسهل طريقة لعمل فطيرة الزبادي



طريقه عمل فطيرة بالزبادي:



المقادير:

‏- 300 جرام دقيق

‏- 200 جرام سكر بودرة

‏- 100 جرام زبادي

‏- 50 جرام زيت

‏- 3 بيض

‏- 1 معلقة صغيرة خميرة



طريقه التحضير:

حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وادهني قالب تارت بالزبدة.

في محضر الطعام ضعي اللبن مع السكر والدقيق والزيت والبيض والخميرة.

اخلطي جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.

مديها في قالب تارت واخبزيها حتى تنضج ثم قدميها.