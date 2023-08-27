إجراء عاجل من إسرائيل بعد تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا

تستعد وزارة الصحة الإسرائيلية لتوفير لقاحات مخصصة في الشتاء المقبل ضد السلالات الفرعية الجديدة من فيروس كورونا “كوفيد-19” وتوصي بتطعيم الأشخاص في الفئات المعرضة للخطر.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست“ العبرية، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه سيكون من الممكن الحصول على التطعيم بأي لقاح يتم تحديثه والموافقة عليه من قبل الوزارة، التي تواصل مراقبة حالة المرضية وستقوم بتحديث إرشاداتها حسب الضرورة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية إن إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86) رُصدت في سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت وكالة رويترز أنه لدى متحور (بي.إيه.2.86)، أحد متحورات أوميكرون، أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشارا في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريبا مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.

ورُصد لأول مرة في الدنمارك في يونيو الماضي وبعدها في عدد من الدول لدى مرضى تظهر عليهم أعراض الإصابة وفي الفحوصات التقليدية في المطارات وفي عينات من مياه الصرف.