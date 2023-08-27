كوريا الشمالية تفتح الحدود أمام مواطنيها لأول مرة منذ كورونا.. ومصرع 4 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

حميميم: مسيّرة أمريكية تقترب "بشكل خطير" من "سو-35" في سوريا

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

قتيل و33 إصابة إثر انفجارين بمحطة وقود في رومانيا

الخرطوم تعتبر تصريحات سفير واشنطن بشأن حكم السودان "غير لائقة"

انقطاع الكهرباء عن مدن في كينيا.. ومطار نيروبي يغرق بالظلام

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، آخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في جميع القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم بسوريا، فاديم كوليت، قال إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية من طراز "سو-35" في سماء سوريا.

وأكد أن "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة انتهك بروتوكولات منع التصادم11 مرة خلال يوم السبت، كما تم تسجيل 17 خرقاً في منطقة التنف خلال النهار من قبل أربع مقاتلات من طراز "إف-35" وطائرتين من طراز "إف-16"، وطائرتي تايفون، وثلاث طائرات مسيّرة متعددة الأغراض.

وقالت "الوطن" إن وزارة الخارجية السودانية أعربت عن استيائها من التصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي بالخرطوم جون جودفري، الجمعة، بشأن عدم صلاحية طرفي الصراع في البلاد للحكم، معتبرة أنها غير "غير لائقة"، واصفة تصريحات جودفري بأنها "تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية، ولا تساعد على الخروج من الأزمة".

دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن وريا الشمالية وافقت على عودة مواطنيها من الخارج بعد سنوات من القيود الصارمة على الحدود خلال جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى "تراجع الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم". وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه سيتم عزل الأفراد لمدة سبعة أيام لدى عودتهم إلى البلاد.

وأشارت "الراي" إلى أن رئيسة بلدية مدينة "جاكسونفيل" بولاية فلوريدا، دونا ديجان قالت إن إطلاق نار أدى إلى سقوط "عدد من القتلى"، مشيرةً إلى أن 4 قتلى على الأقل لقوا حتفهم في إطلاق نار داخل متجر.

وذكرت "الوطن" أن شخصًا قتل وأصيب 33 آخرون، جراء انفجارين وقعا، مساء السبت، في محطة لغاز البترول المسال في كريفيديا بالقرب من بوخارست عاصمة رومانيا.

وقالت "الأنباء" إن الكهرباء انقطعت عن الكثير من مناطق كينيا، يومي الجمعة والسبت، بما فيها مطار نيروبي الدولي الذي غرق في الظلام لساعات. وأعلنت شركة كينيا للكهرباء والإنارة عن "اضطرابات في النظام أدت إلى انقطاع معظم إمدادات الطاقة لمختلف أنحاء البلاد"، اعتبارًا من ليل أمس الجمعة.

وبحلول، ظهر اليوم السبت، قالت الشركة إن الكهرباء عادت إلى معظم المناطق، لكن الكثير من مناطق العاصمة ومومباسا، ثاني أكبر المدن الكينية، لا تزال دون كهرباء.