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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لدعم جهود التحول الرقمي .. انطلاق مؤتمر ITCON بمشاركة 200 شركة مصرية

جانب من مؤتمر ITCON
جانب من مؤتمر ITCON

انطلق مؤتمر ITCON في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأحد بمشاركة نحو 200 متخصص من كبرى الشركات المصرية تماشيا مع الاتجاه نحو التحول الرقمي.


ويهدف مؤتمر ITCON الذي يعقد بصفة دورية في أنحاء العالم، لاطلاع  مديري تكنولوجيا وصانعي القرار والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات على أحدث التطبيقات التي تساهم في تغيير مفهوم إدارة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

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وقال المهندس أحمد محمد عبد الحميد، رئيس إحدى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر ITCON الذي تستضيفه القاهرة سنويا يعكس اهتمام صانعي القرار بالتقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة التشغيل.

تحديات التحول الرقمي 

وأشار إلى أن المؤتمر تناول التحديات الحالية و المستقبلية في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات، والتوسع في استخدام الذكاء الصناعي وكيفية استخدام الحلول لمجابهة هذه التحديات والالتزام بالحوكمة والمواصفات والمعايير الدولية في إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى تطور التكنولوجيا في مجال تطبيقات حوكمة تكنولوجيا المعلومات للشركات والهيئات، وأنظمة أمن المعلومات، وأنظمة المراقبة وأداء وكفاءة مراكز المعلومات من خادمات وعتاد الشبكة و خطوط الاتصال، وأنظمة تحليل البيانات الأمنية لأنظمة الشبكات والخادمات، وتقدم هذه الحلول من خلال حزمة كبيرة من البرامج المتخصصة في هذه المجالات وما يميز هذه التطبيقات هو سهولة استخدامها وفاعليتها في تحقيق الهدف منها بصورة سريعة.

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